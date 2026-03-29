Війна з Іраном може закінчитися світовим дефіцитом пального – CNBC

Керівники найбільших нафтогазових компаній світу заявили, що війна з Іраном уже створює серйозні ризики для глобальних постачань енергоносіїв і якшо війна затягнеться Азія та Європа відчує дефіцит пального.

Такі оцінки пролунали під час енергетичної конференції CERAWeek у США, пише CNBC.

Топменеджери попереджають, що ринок поки не повністю враховує реальний масштаб перебоїв із фізичними поставками нафти, газу та пального. Якщо конфлікт затягнеться, дефіцит може відчути передусім Азія, а згодом і Європа.

За словами учасників ринку, після завершення війни ціни навряд чи швидко повернуться до довоєнних рівнів, адже країни почнуть активно поповнювати виснажені резерви.

Гендиректор ConocoPhillips Раян Ланс заявив, що вилучення зі світового ринку 8–10 млн барелів нафти на добу і близько 20% обсягів скрапленого газу неминуче матиме серйозні наслідки. У Kuwait Petroleum Corporation назвали ситуацію атакою не лише на країни Перської затоки, а й на всю світову економіку, оскільки витрати цієї війни поширюються по всьому ланцюгу постачання.

Керівники Shell, Chevron, TotalEnergies та інших компаній зазначили, що найбільше напруження вже спостерігається на ринку авіаційного пального і дизелю, а згодом проблема може зачепити й бензин. За їхніми словами, уряди дедалі активніше формують запаси, намагаючись убезпечити внутрішні ринки.

На тлі цього ціни на нафту залишаються високими: ринок різко реагує на будь-які сигнали щодо перебігу війни, але, як наголошують в галузі, головне питання — не ф'ючерсні котирування, а реальні фізичні потоки. Саме вони, на думку керівників, зараз і зазнають найбільшого удару.

