Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Японія та Сінгапур забезпечать постачання палива до Австралії

Володимир Тунік-Фриз — 5 квітня, 15:00
Про це заявив заступник міністра закордонних справ країни
Getty Images

Уряд Австралії отримав гарантії від провідних азійських країн-експортерів палива про те, що постачання триватимуть у звичайному режимі, незважаючи на перебої, спричинені війною в Ірані.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ та торгівлі Австралії Метт Тістлвейт, передає Bloomberg.

У недільному інтерв'ю Sky News Тістлвейт зазначив, що він звернувся до Японії, Південної Кореї та Сінгапуру з проханням і отримав від них запевнення, що поставки палива до Австралії триватимуть, попри побоювання, що деякі країни можуть обмежити експорт, щоб захистити власні внутрішні запаси.

Незважаючи на те, що Австралія є великим експортером викопного палива, переважна більшість нафтопродуктів у країні надходить з нафтопереробних заводів по всій Азії.

"Минулого тижня я зустрівся з японським міністром і попросив, щоб постачання продовжувалися, і вони дали нам запевнення", – сказав Тістлвейт, додавши, що він також розмовляв з представниками Південної Кореї та Сінгапуру і отримав подібні гарантії.

За даними Інституту енергетичної економіки та фінансового аналізу, лише на Південну Корею припадає близько чверті імпорту палива в Австралію, а ще 13% надходить із сусідньої з Сінгапуром Малайзії.

У суботу міністр енергетики Кріс Боуен заявив, що Австралія прагне диверсифікувати джерела нафтопродуктів у зв'язку з війною в Ірані, зокрема шляхом закупівель у США та Мексиці.

Нагадаємо:

Члени ОПЕК+ планують підвищити свої квоти на видобуток у травні – це символічний крок, оскільки конфлікт на Близькому Сході обмежує видобуток і поставки з боку кількох найбільших членів альянсу.

Іранські військові заявили, що Ірак, який є великим виробником нафти, звільнено від обмежень на судноплавство в Ормузькій протоці, що може стати важливим кроком для світових поставок нафти.

нафта Австралія паливо

паливо

Останні новини