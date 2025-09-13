Заборона не тільки на російське: в Україні почали відмовлятися від дизпального з Індії

"Укрнафта" оголосила другий тур тендерів на закупівлю бензину, дизпального та LPG, а також заявила, що не купуватиме пального індійського походження.

Про це пише видання Нафторинок з посиланням на пресслужбу компанії.

"Укрнафта" наголосила, що не розглядає продукцію походженням з Росії, Білорусі, Ірану та Індії — інформація про країну походження має бути обов’язково зазначена в тендерних заявках.

Держкомпанія вперше додала Індію до списку країн, чиї нафтопродукти вона не купуватиме.

Як повідомлялося, Україна збільшила імпорт індійського дизпального у серпні. За оцінкою Нафторинку, за 8 місяців 2025 року імпорт дизпального індійського походження зріс у понад шість разів порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Частка постачань з Індії сягнула 11,6% у 2025 році проти 1,7% роком раніше.

Нагадаємо:

Індія та Китай є найбільшими покупцями російської нафти. У серпні Індія придбала 42% всього експорту російської сирої нафти.

Індійські імпортери російської нафти вимагають від російських продавців більших знижок, оскільки потенційні ризики від участі в торгівлі зростають.