Нерівномірне падіння імпорту: червневі зміни на ринку дизпального

У червні в Україні тенденція скорочення обсягів імпорту дизпального зберігалася.

Про це пише профільне видання enkorr.ua.

Минулого місяця було завезено 443 тис. т, що на 14% менше порівняно з травнем, свідчать дані Консалтингової групи "А-95".

Окремі компанії минулого місяця обережно поставилися до закупівель, щоб мінімізувати збитки в гуртових продажах на півдні.

Втім, для деяких компаній падіння попиту не стало приводом для скорочення імпорту.

Імпорт зменшився з усіх основних напрямків постачань, але падіння було нерівномірним.

З заходу закупівлі зменшилися на 9%, до 237 тис. т, тоді як на півдні обсяги обвалилися на 19%.

Як і в попередні періоди, мережі АЗС, які переважно формують попит на західному напрямку, показали кращі результати порівняно з трейдерами, що працюють переважно на півдні.

Нагадаємо:

На початку липня середня ціна на бензин марки А-95 в Україні зросла на 0,02% до 58,93 грн/л, на дизельне пальне - зафіксувалася на рівні 55,86 грн/л.