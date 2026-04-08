АЗК "Укрнафта" почала знижувати ціни на пальне – Свириденко

Державна мережа АЗК "Укрнафта" відреагувала на ситуацію на світових ринках та розпочала зниження цін.

Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що фіксується зниження котирувань на основних біржах, що має безпосередньо впливати на ціни на пальне в Україні.

"Державна мережа АЗК "Укрнафта" вже відреагувала та розпочала зниження цін. При збереженні поточної світової динаміки очікується більш суттєве зниження. Очікуємо аналогічної реакції від інших учасників ринку", – ноголосила вона.

Також Свириденко підкреслила, що ситуація з наявністю палива — стабільна. У березні забезпечено рекордні за останні 5 років обсяги постачання. Аналогічна динаміка буде збережена і у квітні.

Нагадаємо:

В Україні з 20 березня запрацювала часткова компенсація витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмі "Національний кешбек".

Кешбек на паливо під час купівлі на АЗС становить 15% на дизель, 10% на бензин і 5% на автогаз.

Програма працюватиме до 1 травня на всіх заправках, які приєднаються до ініціативи. Виплати здійснюють через механізм програми "Національний кешбек".

Верховна Рада викликала голову Антимонопольного комітету Павла Кириленко до парламенту для доповіді щодо ситуації з цінами на пальне та можливого зговору на ринку АЗС.