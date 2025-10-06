Без сумнівного пального: Україна наростила імпорт нафтопродуктів напряму від виробників

Державна митна служба фіксує суттєве зростання імпорту пального напряму від виробників нафтопродуктів.

Про це повідомляє пресслужба ДМС.

"Законослухняний бізнес ретельніше обирає контрагентів, все частіше надаючи перевагу при укладанні контрактів безпосереднім виробникам пального. Про це свідчить аналіз митних оформлень імпорту нафтопродуктів за 9 місяців 2025 року", – йдеться в повідомленні.

Так, частка митних оформлень пального за угодами, укладеними з безпосередніми виробниками, становить 45% від загальної кількості оформлених митних декларацій. Це майже в 1,6 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, інформує митниця.

Всього за 9 місяців 2025 року Енергетичною митницею Держмитслужби оформлено 6 млн 396 тис. тонн імпортованих нафтопродуктів. У результаті до держбюджету перераховано понад 128 млрд грн, що майже на чверть більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

