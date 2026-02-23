Європа замінила російський дизель на американський, а Бразилія – навпаки

Дані та аналітики показують, що експорт дизельного палива з США до Європи досяг рекордного рівня в січні після того, як континент посилив заборону на імпорт палива російського походження, а також через те, що російське дизельне паливо зі зниженою ціною витіснило американське паливо в Бразилії.

Про це повідомляє Reuters.

Ці події показують, як західні санкції проти РФ переформатують ринки, дозволяючи американським виробникам завоювати преміальні ринки в Європі, змушуючи Росію шукати клієнтів набагато далі від дому.

Примітно, що заборона ЄС скорочує імпорт блоку з Індії, одного з найбільших переробників російської нафти.

"Європейський Союз стикається з дефіцитом поставок", — сказав Матіас Тонгі, аналітик NextBarrel, оскільки американські переробники допомогли заповнити цю прогалину, експортуючи дизельне паливо до ЄС у січні, що досягло рекордного рівня 336 000 барелів на добу

Поставки дизельного палива з Індії, яка була провідним постачальником до Європи, коли Брюссель почав тиснути на членів ЄС, щоб вони відмовилися від російських поставок після війни в Україні, у січні різко впали до річного мінімуму в 26 000 барелів на добу, згідно з даними Kpler.

Російська нафта становила 30% морського імпорту нафти Індією в 2025 році.

Разом із тим, стрибок експорту російського дизельного палива до Бразилії сприяв збільшенню поставок США до ЄС. Бразилія, яка зазвичай є одним з найбільших ринків збуту американського палива, також залишається одним з найбільших покупців Москви.

Збільшення поставок російського дизельного палива до Бразилії звільняє барелі з узбережжя Мексиканської затоки для експорту до Європи, зазначила аналітик Energy Aspects Наталія Лосада.

Аналітик Sparta Commodities Ніл Кросбі зазначив, що послаблення атак українських дронів на російські нафтопереробні заводи протягом останнього кварталу також могло сприяти збільшенню російського експорту.

За даними ринкових джерел і LSEG, експорт російського дизельного палива і газойлю морським транспортом у січні зріс на 19% порівняно з попереднім місяцем і склав близько 963 000 барелів на добу, причому найбільшими покупцями були Туреччина і Бразилія.

