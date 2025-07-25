НБУ спрогнозував ціни на пальне до кінця року

До кінця 2025 року суттєвих змін цін на пальне в Україні не очікується.

Такий прогноз зробив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час пресбрифінгу щодо рішень з монетарної політики.

"Зростання цін на пальне було пов'язана з двома основними причинами. Перша – короткострокове зростання цін на нафту в травні, напередодні черневого підвищення в Україні, це було пов'язано із загостренням ситуації на близькому сході. Але досить швидко ця ситуація нормалізувалася", – зазначив він, відповідаючи на запитання ЕП.

"Другий фактор – послаблення гривні відносно євро. Враховуючи те, що акцизи для пального встановлюються саме в євро, це мало безпосередній вплив у вигляді перенесення в ціни на пальне", – сказав Ніколайчук.

Надалі ми не очікуємо суттєвих змін у цінах на пальне. За результатами року ми очікуємо, що зростання цін на пальне буде менше 10%., – сказав заступник голови НБУ.

"Якщо говорити про середньострокову перспективу, в наші прогнози закладено боковий тренд цін на нафту і відповідно значного внеску в ціни на пальне ми не передбачаємо. Відповідно внесок інфляцію також не буде визначальним", – додав Ніколайчук.

Нагадаємо:

На початку липня середня ціна на бензин марки А-95 в Україні зросла на 0,02% до 58,93 грн/л, на дизельне пальне - зафіксувалася на рівні 55,86 грн/л.

У червні в Україні тенденція скорочення обсягів імпорту дизпального зберігалася. Імпорт зменшився з усіх основних напрямків постачань, але падіння було нерівномірним.

Раніше повідомлялося, що за місяць ціни на пальне в Україні зросли в середньому майже на 5 гривень на літрі та поки не поспішають відкочуватись назад.