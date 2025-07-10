Пальне в Україні подорожчало майже на 5 грн за літр. В чому причина та що буде далі?

За останній місяць ціни на пальне в Україні зросли в середньому майже на 5 гривень на літрі та поки не поспішають відкочуватись назад.

Про це свідчать дані Консалтингової групи А-95, які є в розпорядженні ЕП.

Вартість пального на українських АЗС почала зростати на початку червня одразу після перших ударів Ізраїлю по Ірану та різкого підвищення світових нафтових цін.

Тоді ціна на нафту еталонного сорту Brent підскочила одразу на 13% та перевищила $78 за барель. Це було найбільшим стрибком з березня 2022 року, початка повномасштабної війни РФ проти України.

Якщо до перших ударів середня вартість дизельного пального по країні була на рівні 52,5 грн за літр, бензину А-95 – 54,59 грн, а бензину А-95 преміум – 58,89 грн за літр.

ЕП

Вже після початку конфлікту ціни в роздробі почали етап зростання, який припинився лише за два тижні.

Так, станом на 24 червня вартість пального стабілізувалась на нових локальних максимумах: літр дизелю коштував вже 55,96 гривень, дев’яносто п’ятого бензину – 58,90 гривень, А-95 преміум – 63,12 гривні (детально дивіться на графіку вище).

Цікаво, що з початку конфлікту на Близькому Сході та до кінця червня світові ціни на нафту Brent встигли зрости до рекордних 78 доларів за барель, згодом відкотитись до 66 доларів, а зараз тримаються нижче позначки в 70 доларів.

У цей самий час вартість пального на українських АЗС лише зростала, а згодом закріпилась на нових локальних максимумах, де тримається до сих пір. Це добре видно на графіку.

З чим це пов’язано? За словами директора Консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, основна причина поточних цін на заправках – високі ціни на європейському ринку та, відповідно, на гуртовому ринку України.

"Після сильного зростання цін на нафтопродукти, викликаного конфліктом на Близькому Сході, на ринку Європи спостерігався короткий період зниження вартості, але згодом вони відновили зростання.

Наприклад, бензин вже перевищив пікові значення червня: сьогодні ми бачимо ціну в 785 доларів за тону проти 770 доларів в середині червня. Вартість дизелю також тримається високо. Це і є основна причина, чому вартість пального на АЗС не опускається", - каже Куюн.

Що буде з цінами далі? "Станом на зараз немає особливих підстав сподіватись на зниження цін. Закупівельна вартість пального залишається високою, продажі просіли, маржа на АЗС за останній місяць знизилась. Це сигнали, що простору для зниження цін практично немає.

Ціни під напругою. В поточній ситуації є більше підстав говорити про подальше зростання. Було б добре, якби вартість хоча б стабілізувалась на поточних рівнях", - підсумував Куюн.

Нагадаємо:

2 липня середня ціна на бензин марки А-95 в Україні зросла на 0,02% до 58,93 грн/л, на дизельне пальне - зафіксувалася на рівні 55,86 грн/л.