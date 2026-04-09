Різниця між цінами на будинки в районах Київщини сягає понад 7 разів

Альона Кириченко — 9 квітня, 14:20
Різниця між цінами на будинки в районах Київщини сягає понад 7 разів
Середня ціна приватного будинку на вторинному ринку Київської області коливається від $35 500 до $270 000 залежно від району.

Про це свідчать дані аналітики від онлайн сервісу для пошуку нерухомості ЛУН.

Згідно з дослідженням, найдорожчими залишаються будинки в Обухівському районі – у середньому $270 тис. Це більш ніж у 7 разів дорожче, ніж у Білоцерківському районі, де середня ціна становить лише $35,5 тис.

Йдеться, що серед районів поблизу столиці також виділяється сам Київ — $215 тис. за будинок у середньому.

Водночас ціни у передмісті значно варіюються:

  • Вишгородський район — $125 тис.
  • Бучанський — $115 тис.
  • Фастівський — $115 тис.
  • Бориспільський — $106 тис.
  • Броварський — $85 тис.

"Таким чином, навіть у межах одного регіону різниця в цінах може перевищувати $200 тис. Основні фактори — близькість до Києва, транспортна доступність, якість забудови та попит на напрям", – пояснюють експерти.

Нагадаємо:

У Києві станом на 15 березня за місяць середні ціни оренди будинків зросли на 20%, а в передмісті столиці - майже на 13%.

Різниця між цінами на будинки в районах Київщини сягає понад 7 разів
