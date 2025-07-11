Один бренд і 100 підконтрольних ФОП: слідчі викрили схему ухилення від податків

Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки викрили масштабну схему ухилення від податків та контрабанди електроніки.

Про це йдеться на сайті Офісу Генпрокурора.

"Встановлено, що група осіб, які працюють під єдиною торговельною маркою одного з відомих брендів у сфері продажу комп’ютерної техніки та мобільних телефонів, свідомо поділила мережу на понад 100 підконтрольних ФОП з метою мінімізації податкових зобов’язань", – говориться у повідомленні.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора 11 липня 2025 року проведено 26 обшуків у межах кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків та організації каналів контрабанди популярної техніки.

Серед вилученого під час обшуків — понад 3000 одиниць техніки відомих світових брендів, зокрема Apple, Garmin, Lenovo, Dell, EcoFlow, документи на походження яких відсутні.

"Також перевіряється можлива причетність службових осіб митних органів до функціонування каналу незаконного переміщення техніки через державний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від нього", – повідомляє Офісу Генпрокурора.

Слідство триває, вживаються заходи для встановлення повного кола причетних осіб та відшкодування збитків, завданих протизаконною схемою державі, говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що на митницях у Одеській, Волинській та Чернівецькій областях правоохоронці проводять масштабні обшуки "задля недопущення впливу іноземних спецслужб на митників" та запобігання контрабанді зброї та наркотиків.

Раніше повідомлялося, що Бюро економічної безпеки ліквідувало конвертаційний центр на Київщині. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків.

Також повідомлялося, що Бюро економічної безпеки на Закарпатті викрило в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах компанію, до якої входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів.