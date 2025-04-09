БЕБ викрило мережу продуктових магазинів в ухиленні від сплати податків

Бюро економічної безпеки на Закарпатті викрило в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах компанію, до якої входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що для зменшення податкового навантаження компанія використовувала, так звану, схему "дроблення бізнесу". Зокрема вони реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів. Переважна більшість з них були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.

Як зазначають в БЕБ, через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах.

Під час обшуків детективи БЕБ виявили та вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально посвідчені довіреності на ім'я співробітників товариства тощо. Крім того, вилучено банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків ФОП.

Наразі встановлюють обставини вчинення злочину та коло всіх причетних.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки у місті Києві викрило службових осіб підприємства в ухиленні від сплати податків у великих розмірах.