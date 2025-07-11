Один бренд и 100 подконтрольных ФЛП: следователи разоблачили схему уклонения от налогов

Офис Генерального прокурора и Бюро экономической безопасности разоблачили масштабную схему уклонения от налогов и контрабанды электроники.

Об этом говорится на сайте Офиса Генпрокурора.

"Установлено, что группа лиц, работающих под единой торговой маркой одного из известных брендов в сфере продажи компьютерной техники и мобильных телефонов, сознательно разделила сеть на более 100 подконтрольных ФЛП с целью минимизации налоговых обязательств", - говорится в сообщении.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора 11 июля 2025 года проведено 26 обысков в рамках уголовного производства по фактам уклонения от уплаты налогов и организации каналов контрабанды популярной техники.

Среди изъятого во время обысков - более 3000 единиц техники известных мировых брендов, в частности Apple, Garmin, Lenovo, Dell, EcoFlow, документы на происхождение которых отсутствуют.

"Также проверяется возможная причастность должностных лиц таможенных органов к функционированию канала незаконного перемещения техники через государственную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от него", - сообщает Офиса Генпрокурора.

Следствие продолжается, принимаются меры для установления полного круга причастных лиц и возмещения убытков, причиненных противозаконной схеме государству, говорится в сообщении.

Напомним:

Ранее сообщалось, что на таможнях в Одесской, Волынской и Черновицкой областях правоохранители проводят масштабные обыски "для недопущения влияния иностранных спецслужб на таможенников" и предотвращения контрабанды оружия и наркотиков.

Ранее сообщалось, что Бюро экономической безопасности ликвидировало конвертационный центр на Киевщине. В его состав входило более 10 компаний, которые помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов.

Также сообщалось, что Бюро экономической безопасности на Закарпатье разоблачило в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах компанию, в которую входит три известных региональных сети продуктовых магазинов.