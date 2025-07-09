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На митницях у трьох областях України проходять масштабні обшуки – джерела

Альона Кириченко — 9 липня, 14:40
На митницях у трьох областях України проходять масштабні обшуки – джерела
Джерела УП в правоохоронних органах

На митницях у Одеській, Волинській та Чернівецькій областях правоохоронці проводять масштабні обшуки.

Про це повідомляють джерела УП в правоохоронних органах.

Зазначається, що до цього залучені: Служба безпеки України, Офіс генпрокурора, Державне бюро розслідувань, Національна поліція та Бюро економічної безпеки.

За інформацією джерел, обшуки проходять задля недопущення впливу іноземних спецслужб на митників, запобігання контрабанді зброї та наркотиків, а також інших спроб підриву національної безпеки України.

Нагадаємо:

Станом на початок червня з початку року митні органи виявили 4 095 порушень митних правил на 5,7 млрд грн.

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