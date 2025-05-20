Збитки державі - 60 мільйонів: конвертцентр допомагав компаніям ухилятись від податків - БЕБ

Бюро економічної безпеки ліквідувало конвертаційний центр на Київщині. До його складу входило понад 10 компаній, які допомагали підприємствам ухилятися від сплати податків.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За їхньою інформацією, організатори злочинної схеми зареєстрували ряд підприємств на підставних осіб. Надалі ці фірми укладали з клієнтами конвертцентру фіктивні договори підряду на виконання будівельних робіт.

Зазначається, що у такий спосіб замовники цих послуг збільшували податковий кредит підприємства, що в результаті призводило до зменшення сплати податкових зобовʼязань.

За даними БЕБ, таким чином за останні два роки державному бюджету завдано збитків орієнтовно на 60 млн грн.

Під час обшуку в офісі конвертаційного центру детективи БЕБ вилучили первинну та чорнову бухгалтерську документацію, печатки підприємств та кліше їх керівників, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, а також грошові кошти у розмірі 15,5 млн грн, 200 тис. доларів та майже 22 тис. євро готівкою.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо:

Бюро економічної безпеки на Закарпатті викрило в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах компанію, до якої входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів.