Обсяг експорту українським морським коридором у квітні скоротився на 45% у порівнянні з квітнем 2024 року – до 5,3 млн тонн.

Про це з посиланням на дані Адміністрації морських портів України пише "Укрінформ".

Загалом морські порти України у квітні 2025 року обробили 6 млн тонн вантажів, повідомили в АМПУ.

Зокрема, порт "Південний" обробив 2,4 млн тонн, порт "Чорноморськ" — 1,8 млн тонн, Одеський порт — 1 млн тонн. Порти Дунайського регіону (Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ) разом обробили близько 800 тис. тонн вантажів.

Найбільшу частку у загальному обсязі перевалки у квітні становили зернові вантажі — 3,1 млн тонн, а також руда — 1 млн тонн, йдеться у повідомленні.

З експортних вантажів, які транспортувалися у квітні морським коридором більша частина, 2,9 млн т, — агропродукція.

За словами заступника голови ДП "АМПУ" В’ячеслава Харкавенка, морські порти України зберігають операційну стійкість навіть в умовах надвисоких ризиків.

Тим не менш, він звернув увагу на скорочення посівних площ через повномасштабну війну, мінування та тимчасову окупацію частини територій, а також падіння промисловості, зокрема в металургії.

Нагадаємо:

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що український морський коридор за півтора року роботи забезпечив перевезення 100 млн тонн вантажів до 53 країн світу в Азії, Африці, Європі та Америці.

Також раніше повідомлялося, що створений Військово-Морськими силами ЗСУ морський коридор забезпечив експорт, який перевищив показники роботи в рамках "зернової ініціативи".

Також повідомлялося, що Миколаївська область втрачає ринки через непрацюючі порти. "Через непрацюючі порти у Миколаєві бізнес вибудовує нові ланцюжки збуту продукції через інші регіони – Ізмаїл і так далі, а ми втрачаємо ринки", – зазначив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Раніше заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков пояснив, що Херсонський морський торговельний порт зможе відновити роботу тільки після деокупації лівого берега Херсонської області та припинення обстрілів Херсона.

Також повідомлялося, що "Дельта-лоцман", філія АМПУ, за результатами тендеру замовила ТОВ "Верф "Чорноморські яхти" катер за 132,00 млн грн. Імпортна складова становить 78,00 млн грн.