Блокада портів відбилася на цифрах: наскільки впав експорт зерна в серпні

У серпні Україна помітно скоротила темпи експорту основних зернових культур.

Про це йдеться в статистиці Міністерства аграрної політики та продовольства.

Станом на 12 серпня Україна експортувала 2,952 млн тонн зернових та зернобобових культур від початку 2026/27 маркетингового року (МР), що на 4,8% більше, ніж на аналогічний період минулого року – 2,818 млн тонн.

Водночас у серпні обсяги постачання почали скорочуватися.

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Таблиця: Мінагрополітики

Відвантаження пшениці за 12 днів серпня становили лише 175 тис. тонн, коли за весь липень 2025 року вони сягнули 759 тис. тонн. Загальне відвантаження пшениці за сезон також зменшилося на 20% – з 1,517 до 1,239 млн тонн.

Експорт ячменю також впав та становив 37 тис. тонн на за початок серпня, коли за весь липень минулого року цей показник досяг 206 тис. тон. Загальний експорт ячменю за період з початку МР впав з 463 тис. тонн до 333 тис. тонн.

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Також постраждав експорт кукурудзи. Її загальні відвантаження за майже півтора місяця впали на 39,9% – з 1,376 млн тонн до 827 тис. тонн. За перші 12 днів серпня Україна експортувала 68 тис. тонн, а за весь минулий липень – 184 тис. тонн.

Нагадаємо:

Обсяг експорту зернових і зернобобових культур з України за перший місяць 2026/27 маркетингового року сягнув 2,6 млн тонн, що на 55% більше, ніж за аналогічний період минулого сезону.