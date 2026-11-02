З липня фрахт з Дунаю подорожчав вчетверо – ЗМІ

Фрахт із портів на Дунаї до Єгипту сягнув 120 доларів за тонну – на початку липня, коли ще працювали чорноморські порти, фрахт був 30 доларів за тонну.

Про це пише Ukrainian Shipping Magazine.

Довгі черги в Суліні та воєнні ризики в Чорному морі далі обмежують доступність суден для таких рейсів, зазначили у компанії ASAP Agri.

Кількість суден, готових працювати на цьому напрямку, залишається вкрай обмеженою, а судновласники твердо тримаються своїх умов.

Через це зберігається суттєвий розрив між фрахтовими ідеями власників і фрахтувальників, що обмежує укладання угод. Фіксацій дуже мало, тож визначити поточні ринкові рівні складно.

Ставки в тих угодах, які все ж укладають, істотно різняться залежно від умов конкретного рейсу — передусім від умов проходу каналом і позиції судна, говориться у повідомленні.

Баржовий сегмент також дорожчає. Там ставки зростають на тлі високого попиту та дефіциту тоннажу, який підтримують обмеження осадки на Дунаї.

Станом на 30 жовтня фрахт "костерів" із Дунаю до Єгипту сягнув близько $120 за тонну — це новий максимум.

"Тиждень тому ставка становила приблизно $108–110, у вересні — $105, а 11 липня, коли ще працювали чорноморські порти, — лише $30. Тобто за чотири місяці перевезення подорожчало вчетверо", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що вартість страхування суден для рейсів до чорноморських портів України у жовтні 2026 року зросла в середньому до 2,5 мільйона доларів за рейс, що у 10-16 разів перевищує рівень до фактичної блокади.

Раніше уряд затвердив механізм державної компенсації збитків внаслідок російської агресії, який передбачає до 80% компенсації збитків від атак на цивільні судна.

Раніше повідомлялося, що Україна ризикує недоотримати щонайменше 8 млрд доларів експортної виручки з червня 2026-го до червня 2027 року, якщо чорноморські порти залишатимуться закритими.