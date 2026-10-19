З початку року в Україні з'явилося на 37% більше фізосіб-банкрутів, ніж торік

Справ про банкрутство фізосіб побільшало на 37%

За 9 місяців 2026 року в Україні зафіксували 1 293 справи про банкрутство фізичних осіб – це на 37% більше, ніж за відповідний період 2025 року.

Про це йдеться у дослідженні Опендатабот.

Це вже четвертий рік поспіль, коли кількість таких справ зростає. Водночас цьогоріч серед людей у справах про банкрутство жінок більше, ніж чоловіків: 685 проти 608. У 2025 році було навпаки.

За віком переважають люди від 25 до 45 років – їх 68%. Наймолодшому учаснику таких справ лише 20 років, найстаршому – 77.

Найбільше справ розглядають суди Києва – 228, Київщини – 130 та Львівщини – 109. Найстрімкіше зростання кількості справ зафіксували на Кіровоградщині – більш ніж удвічі. Загалом у цьому регіоні було 43 справи.

Можливість офіційно визнати себе банкрутом фізичні особи отримали у жовтні 2019 року. Ініціювати власне банкрутство може лише сам боржник, а не його кредитори.

Ця процедура не означає автоматичного списання всіх боргів: частину з них доведеться погасити, зокрема, коштом продажу майна, а борги за аліментами взагалі не підлягають списанню.

Крім того, Протягом 5 років після банкрутства людина повинна повідомляти про свою неплатоспроможність перед оформленням кредитів чи позик, а також не може повторно ініціювати банкрутство, якщо не погасила всі борги.

Загалом із 2021 року в Україні зафіксували 5 014 людей у справах про неплатоспроможність.

Нагадаємо:

У липні повідомлялося, що половина справ про банкрутство в Україні стосується фізосіб.