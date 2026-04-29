Оборудки на закупівлі РЕБ та дронів для ЗСУ: справу передали до суду

До суду передали справу щодо розкрадання 5,5 млн грн на закупівлі РЕБ і FPV-дронів для ЗСУ: на лаву підсудних сяде ексдиректор комунального підприємства Сіверськодонецької міської ради та його спільники.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Серед обвинувачених – колишній директор комунального підприємства Сіверськодонецької міської ради, керівник комерційних структур та цивільна особа, говориться у повідомленні.

За даними слідства, впродовж квітня–липня 2024 року було укладено договори на закупівлю 20 станцій РЕБ, 150 FPV-дронів та трьох наземних станцій для потреб військових частин.

Однак поставки існували лише на папері: техніку оборонці не отримали, натомість понад 5,5 млн грн були виведені через безтоварні операції на підконтрольні підприємства.

У ДБР зазначають, що викрили оборудку спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції та прокуратурою.

Нагадаємо:

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка незаконно збагатилася на 32 мільйона гривень за рахунок підприємств концерну "Укроборонпром".

Раніше працівники Державного бюро розслідувань повідомили чергову підозру керівнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління щодо розтрати понад 2,4 млн грн, виділених на оборону країни.

Раніше у Запоріжжі викрили схему розтрати семи мільйонів гривень на державному оборонному підприємстві: обладнання закупили за значно завищеною ціною.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили матеріали у справі розкрадання 246 млн грн під час розробки автоматизованої системи центру оперативного керівництва ЗСУ "ДЗВІН".