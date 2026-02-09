ДБР викрило посадовця, який розкрадав оборонні кошти

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили чергову підозру керівнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління щодо розтрати понад 2,4 млн грн, виділених на оборону країни.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ДБР.

ДБР зазначає, що вже викрило та заблокувало махінації посадовця із заробітком на оборонці у червні 2024 року.

Зокрема керівник Миколаївського КЕУ, з 2022 року на виконання мобілізаційного завдання, мав закупити паливну деревину для потреб ЗСУ.

"Знаючи реальну вартість продукції, фігурант організував схему незаконного заробітку на закупівлях. Через підставну фірму він закуповував сировину у лісгоспах ДП "Ліси України", а потім вдвічі дорожче постачав власному управлінню", – розповідає ДБР.

Загалом задокументовано закупівель за завищеними цінами майже на 10 млн грн. Останній епізод розтрати грошей, задокументований слідчими ДБР, склав понад 2,4 млн грн.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно посадовця накладено арешт.

Наразі керівник звільнений з посади та йому повідомлено про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинені в особливо великих розмірах.

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо:

Раніше працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією та СБУ затримали та повідомили про підозру групі військовослужбовців, які розкрадали та збували пальне військової частини на Київщині.

ДБР з СБУ скерували до суду справу стосовно начальника Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який допустив закупівлю 5 тисяч двоярусних ліжок за суттєво завищеною вартістю.

Державне бюро розслідувань затримало керівника та учасників злочинної організації, які наживалися на постачанні продуктів до військових частин. Використовуючи підконтрольні підприємства, з якими МОУ уклало договори, вони вносили неправдиві відомості до видаткових накладних та актів приймання товару. Фігуранти збільшували у документах кількість фактично поставлених продуктів харчування.