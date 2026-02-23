У Запоріжжі на підприємстві ОПК викрили розтрату семи мільйонів гривень

У Запоріжжі викрили схему розтрати семи мільйонів гривень на державному оборонному підприємстві: обладнання закупили за значно завищеною ціною.

Про це інформує Офісу Генерального прокурора. Також про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора під час досудового розслідування викрито схему розтрати коштів державного оборонного підприємства у Запоріжжі, говориться у повідомленні.

Ідеться про купівлю робочого столу із підставкою шахтної печі, який є ключовим елементом промислового обладнання для високотемпературної обробки металів.

Посадовій особі держпідприємства повідомлено про підозру за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненої у особливо великих розмірах, повідомляє прокуратура.

Слідством встановлено, що у 2021 році через аварійний стан шахтної печі виникла необхідність термінової заміни її складові частини.

"Посадова особа підприємства, зловживаючи службовим становищем, організувала проведення закупівлі із штучно завищеною очікуваною вартістю", – стверджує прокуратура.

Для цього були використані підконтрольні суб'єкти господарювання, які подали комерційні пропозиції з навмисно завищеними цінами, що створило видимість ринкового формування вартості.

Надалі за результатами процедури закупівлі укладено договір із визначеним постачальником, після чого державне підприємство перерахувало кошти за обладнання.

"Водночас проведені експертні дослідження встановили, що фактична ринкова вартість поставленої продукції була значно нижчою", – говориться у повідомленні.

Внаслідок реалізації схеми державному підприємству завдано збитків на суму майже сім мільйонів гривень.

Досудове розслідування триває, встановлюються інші причетні особи.

