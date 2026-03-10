САП та НАБУ викрили корупційну схему в "Укроборонпромі"

Правоохоронці викрили організовану злочинну групу, яка незаконно збагатилася на 32 мільйона гривень за рахунок підприємств концерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

НАБУ і САП повідомляють, що викрили організовану злочинну групу, яка упродовж 2014-2019 років заволоділа коштами державних підприємств, учасників концерну "Укроборонпром", на загальну суму понад 32 млн грн.

Група також вчинила замах на заволодіння коштами цих державних підприємств на суму понад 19 млн грн.

Схема полягала у штучному залученні підприємством-спецекспортером продукції та послуг військового призначення іноземних компаній для виконання посередницьких послуг у зовнішньоекономічних контрактах.

Водночас ці зареєстровані у Великобританії та Чехії компанії ніяких послуг не надавали, а вся робота фактично здійснювалася штатними співробітниками державного підприємства, стверджують слідчі.

Протягом 2014-2019 років посередникам сплатили понад $560 тисяч (еквівалент 13,3 млн грн) та майже 670 тисяч євро (еквівалент 19,3 млн грн). Ці кошти проходили через рахунки фіктивних компаній та розподілялися між учасниками злочинної групи.

Окрім того, протягом 2016-2019 років службові особи підприємства-спецекспортера склали первинні документи щодо необхідності оплати компаніям-нерезидентам орієнтовно $172 тисячі (еквівалент 4,4 млн грн) та майже 500 тисяч євро (еквівалент 14,7 млн грн).

"Проте цього не сталося, оскільки учасники оборудки дізналися про активні слідчі дії НАБУ і САП щодо аналогічних схем", – говориться у повідомленні.

Серед підозрюваних – колишній директор державного підприємства, який наразі обіймає посаду одного із заступників генерального директора АТ "Українська оборонна промисловість".

Також під підозрою колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо:

Раніше у Запоріжжі викрили схему розтрати семи мільйонів гривень на державному оборонному підприємстві: обладнання закупили за значно завищеною ціною.

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили матеріали у справі розкрадання 246 млн грн під час розробки автоматизованої системи центру оперативного керівництва ЗСУ "ДЗВІН".

На Хмельниччині слідчі виявили закупівлю значної кількості неякісних комплектів захисного спорядження для ДСНС на понад 14 млн грн, наразі підозру вручили начальнику загону.

Раніше повідомлялося, що слідство встановлено близько 50 епізодів протиправної діяльності, внаслідок якої держпідприємству "Комбінат "Прогрес" завдано збитків на суму приблизно 36,2 млн грн, шістьом особам повідомили про підозру і затримали.