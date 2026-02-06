НАБУ та САП завершили слідство у справі розкрадання коштів на системі "Дзвін"

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили матеріали у справі розкрадання 246 млн грн під час розробки автоматизованої системи центру оперативного керівництва ЗСУ "ДЗВІН".

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

Серед підозрюваних – два генерали (ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант та ексначальник військ зв'язку ЗСУ, генерал-майор), ексначальник управління розвитку автоматизації Генштабу ЗСУ у званні полковника та директор приватного товариства – головний виконавець контракту.

Хоча НАБУ не вказує прізвища, відомо, що ексзаступник начальника Генштабу – Радіон Тимошенко, ексначальник військ зв'язку – Володимир Рапко, ексначальник управління розвитку автоматизації – Віктор Артихович, а директор приватного товариства – Юрій Пастухов, який керує компанією "Еверест Лімітед".

У 2016 році Міністерство оборони уклало контракт на розробку системи з комерційною компанією, яка не мала досвіду створення програмного забезпечення.

"За чотири роки розробки технічне завдання змінювали 13 разів, що дозволило збільшити вартість робіт на 300 мільйонів гривень. Без обґрунтування кількість дослідних зразків системи збільшили з 4 до 11, що спричинило додаткові витрати на коригування документації – 115 мільйонів гривень", – повідомляє НАБУ.

Як з'ясували НАБУ і САП, розроблена система зовсім не відповідала технічному завданню: від несумісності з протоколами НАТО до відсутності інтеграції з іншими військовими системами.

"Ба більше, частина програмного забезпечення взагалі не використовується. Із закладених 200 інформаційно-розрахункових задач насправді реалізували усього 10", – говориться у повідомленні.

Попри очевидні недоліки, наприкінці 2022 року система "ДЗВІН" була офіційно прийнята на озброєння ЗСУ. А вже у 2024 році, замість усунення недоліків або відмови від неефективного рішення, на "ДЗВІН" планували виділити додаткове фінансування.

"Це може свідчити про спроби не лише приховати попередні корупційні зловживання, а й продовжити їх", – стверджують слідчі.

