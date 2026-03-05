Оборудки на облаштуванні пляжів у Києві: судитимуть директора комунального підприємства.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно директора комунального підприємства "Плесо", якому інкримінують розтрату бюджетних коштів – були оплачені фактично не потрібні роботи на островах у Києві.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

У 2021 році Київська міська рада затвердила природоохоронні заходи, що фінансувалися з міського фонду охорони навколишнього природного середовища. КП "Плесо" отримало кошти на створення водоохоронних зон для захисту водних ресурсів столиці.

За даними слідства, керівник комунального підприємства хотів встигнути використати кошти до кінця бюджетного року.

Посадовці комунального підприємства оголосили повторний тендер на розроблення проєктів землеустрою, хоча попередня аналогічна закупівля ще не була завершена. Переможцем визначили потрібне підприємство.

17 грудня 2021 року сторони уклали договір на виконання робіт на п'яти міських пляжах, серед яких Труханів та Венеціанський острови. Уже 23 грудня підписали акт виконаних робіт, а 30 грудня перерахували кошти.

"Частина робіт на цих островах фактично не потребувала виконання, однак була оплачена. Сума збитків становить 1,7 млн грн", – пояснюють у прокуратурі.

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно директора КП "Плесо". Йому інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Раніше у цьому провадженні повідомлено про підозру керівнику приватного підприємства, який діяв у змові з директором КП "Плесо".

"Крім того, прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора через суд скасували неправомірно встановлені водоохоронні зони на Трухановому та Венеціанському островах, що унеможливлює подальші маніпуляції із землею та забу", – говориться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Київська прокуратура звернулась до суду з позовом про розірвання договору оренди земельної ділянки, яку Київрада виділила під будівництво зони відпочинку, натомість забудовник збирався звести там багатоповерхівку.

Раніше екскерівникам КП "Плесо" було оголошено про підозру, оскільки вони замість приватного столичного забудовника оплатили облаштування набережної за 130 млн грн бюджетних коштів.

Прокуратура відстояла у суді право усіх киян вільно користуватися набережною Дніпра, яку незаконно привласнили мешканці житлового комплексу бізнес-класу. Верховний Суд погодився з аргументами Київської міської прокуратури та припинив володіння приватного товариства на берегоукріплення (гідротехнічні споруди) в урочищі Берковщина, в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Раніше повідомлялося, що Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Бережок" повернути Київраді земельну ділянку на березі річки Десенка у Деснянському районі Києва та знести самочинно збудовані будинки для відпочинку.