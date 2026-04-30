Держава стягне з топ-посадовця Нацполіції 8,3 мільйона гривень

Апеляція залишила у силі рішення суду першої інстанції про стягнення 8,3 мільйона гривень з родини заступника керівника Головного управління Національної поліції Києва Тараса Полієнка.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду затвердила рішення суду першої інстанції про цивільну конфіскацію необґрунтованих активів родини Полієнка.

Рішення про стягнення в дохід держави суми з продажу пентхаусу у розмірі понад 8,3 мільйона гривень та двох паркомісць в ЖК "Зарічний" набрало законної сили.

У такому випадку, відповідно до закону "Про запобігання корупції", Полієнко підлягає звільненню з посади, зазначає медіа. Посадовець, стосовно якого набрало законної сили рішення суду про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, підлягає звільненню.

Раніше у розслідуванні "Схеми" (проєкт Радіо Свобода) поставили під сумнів походження коштів на майно родини Тараса Полієнка.

Зокрема, журналісти з'ясували, що апартаменти, в яких жив сам поліцейський з родиною, були оформлені на його тещу, яка офіційно заробила за життя лише 100 гривень.

З 1998 року Валентина Ткаченко офіційно задекларувала лише 100 гривень доходу, а її пенсія становить близько трьох тисяч гривень на місяць.

30 квітня колегія суддів Апеляційної палати ухвалила рішення стягнути в дохід держави вартість двоповерхового пентхаусу площею 220 квадратних метрів у київському ЖК бізнес-класу "Зарічний" у розмірі понад 3,3 мільйона гривень та дохід з його продажу у розмірі 4,9 млн гривень, а також два паркомісця, розташовані в тому ж комплексі.

Апеляційна палата частково задовольнила апеляційну скаргу Полієнка, його тещі та тестя, усунувши "арифметичну помилку" щодо початкової вартості квартири з 3,6 до 3,3 мільйонів гривень.

Журналісти звернулись до Тараса Полієнка та його адвоката Богдана Смолія з проханням прокоментувати рішення Апеляційної палати ВАКС, але відповіді поки не отримали.

Раніше, 19 листопада 2025 року, колегія суддів ВАКС першої інстанції частково задовольнила позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, визнавши активи необґрунтованими.

Восени 2024 року журналісти з'ясували, що Полієнко переїхав у елітні апартаменти на березі Дніпра, офіційною власницею яких значилася його теща-пенсіонерка Валентина Ткаченко.

Сукупно офіційних доходів родичам не вистачило би на придбання елітної нерухомості.

У суді вони переконували, що займались бізнесом, а саме торгівлею квітами та перепродажем мікроавтобусів, а дружина Полієнка заявила, що в родині була "Волга", яка прирівнювалась по вартості до квартири у Києві. Проте офіційно у доходах тещі і тестя така комерційна діяльність не відображалася.

Через півтора місяці після виходу журналістського розслідування, родина продала апартаменти за значно вищою ціною у 8,3 мільйона гривень, що в два з половиною рази перевищувало початкову вартість.

