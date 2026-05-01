Оборудки з коштами державного Укргазбанку: ВАКС перейшов до розгляду справи по суті

Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу ексголови Укргазбанку Кирила Шевченка та його спільників, які привласнили понад двісті мільйонів гривень державного банку.

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Рішення колегія суддів прийняла 30 квітня, перше засідання призначили на 1 травня 2026 року.

Розгляд обвинувального акта планується стосовно сімох обвинувачених. Це ексголова Укргазбанку Кирило Шевченко, який пізніше очолював Національний банк України та Денис Чернишов — ексзаступник Шевченка.

Також ідеться про троє фіктивних партнерів банку — ексзаступника Генпрокурора Миколу Герасимюка, його дружину Катерину Герасимюк та Наталія Чернишову, дружину Дениса Чернишова.

Також обвинувачення стосується Димитра Козака, екскерівника одеської обласної дирекції банку та Олени Хмеленко, яка керувала одним з департаментів банку.

У справі також обвинувачувався колишній керівник обласної дирекції банку Олексій Лютий, але в листопаді 2025 року він пішов на угоду зі слідством, зазначає TI Ukraine.

Всього у справі було 16 фігурантів — з половиною САП уклала угоди про визнання винуватості ще до скерування справи в суд.

При цьому всі обвинувачені, окрім Димитрія Козака, перебувають за кордоном. Шевченко, Хмеленко та подружжя Чернишових доєднуються до засідань через відеоконференцзв'язок, зауважує TI Ukraine.

За версією обвинувачення, у листопаді 2014 року посадовці державного Укргазбанку запровадили схему виведення грошей із нього.

Банк начебто платив посередникам за те, що ті "приводили" до банку великих клієнтів — бізнес і держпідприємства — які клали гроші на депозити.

Насправді ж клієнти приходили самі: бізнес — за власною ініціативою, держструктури — бо так зобов'язував Кабмін.

"Але банк все одно переказував гроші "посередникам", хоча насправді їх не існувало. Отримавши гроші, ці структури припиняли існування. Більшість із них і створювалися виключно для участі у схемі", – говориться у публікації.

Слідство встановило, що за понад п'ять років банк здійснив понад тисячу переказів на рахунки 52 псевдопосередників. Загальна сума ймовірно незаконно виведених коштів перевищила 206 млн грн.

Розслідування цієї справи тривало чотири роки. У жовтні 2022 року НАБУ та САП повідомили про підозри Кирилу Шевченку та іншим, проте всі виїхали за кордон майже одразу, Шевченко — у відрядження як голова НБУ, ким він був у той час.

Наразі вони оголошені в міжнародний розшук. На етапі підготовчого провадження справа перебувала з 17 жовтня 2025 року, зазначає TI Ukraine.

Кирило Шевченко з 2014 по 2020 рік очолював правління Укргазбанку, а з 2020 по 2022 роки був головою Нацбанку України. Верховна Рада призначила Шевченка головою НБУ, напередодні голова НБУ Яків Смолій написав та подав на ім'я президента Володимира Зеленського заяву про відставку "за власним бажанням", через "політичний тиск".

У серпні 2023 року ексголова Національного банку Кирило Шевченко отримав обвинувачення у створенні та керівництві злочинною організацією.

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо створення схеми виведення коштів з українського держбанку, яку очолював, за версією слідства, колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко. Сам заявляв про політичне переслідування.

Справа стосується реалізації схеми виведення з "Укргазбанку" коштів під приводом оплати посередницьких послуг впродовж 2014-2020 років, коли Шевченко був головою правління.