Необгрунтовані активи: держава стягне з депутата Київради 20 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи вартістю майже 20 мільйонів гривень депутата Київської міської ради і його дружини.

Про це інформує Національне агентство з питань запобігання корупції.

За даними Центру протидії корупції, ідеться про депутата Київської міської ради від фракції "Батьківщина" Ігоря Галайчука.

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визнав необґрунтованими активи депутата Київської міської ради і його дружини, говориться у повідомленні НАЗК.

Підставою для звернення до суду стали результати моніторингу способу життя, проведеного НАЗК, а також матеріали Національного антикорупційного бюро України і докази, зібрані прокурорами САП.

У 2021–2022 роках депутат та його дружина набули у власність сім земельних ділянок у передмісті Києва та збудували два житлові будинки загальною вартістю 9,7 млн грн.

Крім того, після продажу 2 ділянок та 2 будинків за цінами, що перевищують вартість їх набуття, подружжя отримало ще 10 млн грн доходу.

Водночас аналіз доходів і видатків подружжя засвідчив, що достатніх законних джерел для придбання цих активів немає.

Колегія суддів ВАКС визнала необґрунтованими активи вартістю 9,7 млн, набуті подружжям, та постановила стягнути з них три земельні ділянки та вартість решти активів, а також 10 млн грн доходів, отриманих від їх продажу.

НАЗК зазначає, що рішення суду ще може бути оскаржене в установленому законом порядку.

Нагадаємо:

Майже 46 тисяч українських держслужбовців "декларують бездомність" упродовж щонайменше двох років, а за останній рік – понад 64 тисячі посадовців.

Раніше суд визнав необґрунтованими активи чиновника Державної міграційної служби на понад 7,3 млн грн, який купив торговельний центр, але не зміг довести, що зробив це за легально отримані кошти.

Раніше повідомлялося, що Верховний Суд залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій Вищого антикорупційного суду, якими визнано необґрунтованими активи понад на п'ять мільйонів гривень посадовця Державної міграційної служби, їх стягують в дохід держави.

Йдеться про активи, що належать начальнику одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області.

Також раніше апеляція залишила без змін рішення суду першої інстанції, який визнав необґрунтованими активами майно на суму понад 3,8 млн грн родини колишнього начальника Запорізького обласного ТЦК.