Місто замість забудовника облаштувало набережну – комунальникам оголосили підозру

Екскерівникам КП "Плесо" оголошено про підозру, оскільки вони замість приватного столичного забудовника оплатили облаштування набережної за 130 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому виконувачу обов’язків генерального директора та колишньому заступнику начальника відділу проєктування і підготовки будівництва комунального підприємства "Плесо", – говориться у повідомленні.

Підозрюваним інкримінують умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

"За даними слідства, приватний забудовник одного із столичних ЖК у відповідності до умов інвестиційного договору мав профінансувати та здійснити роботи з облаштування набережної та берегоукріплення у межах 50-метрової прибережної смуги", – говориться у повідомленні.

"Водночас посадові особи КП "Плесо" безпідставно включили зазначений об’єкт до Програми економічного та соціального розвитку столиці та упродовж 2018-2020 років ініціювали фінансування цих робіт за рахунок коштів бюджету міста Києва", – повідомляє ОГП.

"Роботи були виконані, однак не за рахунок забудовника, а коштом міста. Унаслідок цих дій територіальній громаді Києва завдано матеріальних збитків на понад 103 млн грн", – зазначено у повідомленні.

Досудове розслідування триває. Заходи з документування та викриття здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими Національної поліції України за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та штрафом.

Нагадаємо:

Прокуратура відстояла у суді право усіх киян вільно користуватися набережною Дніпра, яку незаконно привласнили мешканці житлового комплексу бізнес-класу. Верховний Суд погодився з аргументами Київської міської прокуратури та припинив володіння приватного товариства на берегоукріплення (гідротехнічні споруди) в урочищі Берковщина, в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Раніше повідомлялося, що Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Бережок" повернути Київраді земельну ділянку на березі річки Десенка у Деснянському районі Києва та знести самочинно збудовані будинки для відпочинку.

Господарський суд Києва відмовив у позові прокуратури, яка намагалася відібрати у ТОВ "Хатинка" на користь Київради столичну землю на проспекті Берестейський у Святошинському районі, а також приміщення на ній.