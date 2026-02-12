Київська прокуратура хоче повернути місту землю на Дніпровській набережній

Київська прокуратура звернулась до суду з позовом про розірвання договору оренди земельної ділянки, яку Київрада виділила під будівництво зони відпочинку, натомість забудовник збирався звести там багатоповерхівку.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Йдеться про землю в районі затоки Берковщина на Дніпровській набережній у Дарницькому районі столиці.

"Дарницька окружна прокуратура міста Києва звернулась до суду з позовом про розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки площею майже 4 га, виділеної рішенням Київради для будівництва зони відпочинку (розважальний комплекс, заклади харчування, тенісні корти, ландшафтний майданчик)", – говориться у повідомленні.

Установлено, що підприємство отримало цю земельну ділянку в оренду у 2004 році, втім так і не розпочало зведення зони відпочинку.

Водночас у 2023 році орендар намагався змінити цільове призначення земельної ділянки з метою будівництва там багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури.

Крім того, підприємство систематично не сплачувало орендні платежі, внаслідок чого столичний бюджет недотримував кошти, стверджує прокуратура.

Наразі Господарським судом міста Києва відкрито провадження за позовом прокурора.

Нагадаємо:

Раніше екскерівникам КП "Плесо" було оголошено про підозру, оскільки вони замість приватного столичного забудовника оплатили облаштування набережної за 130 млн грн бюджетних коштів.

Прокуратура відстояла у суді право усіх киян вільно користуватися набережною Дніпра, яку незаконно привласнили мешканці житлового комплексу бізнес-класу. Верховний Суд погодився з аргументами Київської міської прокуратури та припинив володіння приватного товариства на берегоукріплення (гідротехнічні споруди) в урочищі Берковщина, в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Раніше повідомлялося, що Господарський суд міста Києва зобов'язав ТОВ "Бережок" повернути Київраді земельну ділянку на березі річки Десенка у Деснянському районі Києва та знести самочинно збудовані будинки для відпочинку.