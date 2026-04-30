Оборудки на будівництві укриття у лікарні у Херсоні: судитимуть підрядника

У Херсоні до суду передано справу директора будівельної компанії, яка реконструювала укриття для медзакладу і безпідставно отримала з бюджету понад 6,5 млн грн, завищивши обсяги робіт і вартість матеріалів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Йшлося про об'єкт, від якого залежить безпека людей під час обстрілів. Звичайне сховище мали перетворити на повноцінну захисну споруду з пологово-операційним блоком – для пацієнтів, породіль, новонароджених і медиків", – зазначають у прокуратурі.

Слідство встановило, що підрядник завищив обсяги робіт і вартість матеріалів, вніс ці дані до актів, засвідчив їх і подав на оплату. На підставі цих документів із місцевого бюджету перерахували мільйони.

Найбільші розбіжності виявили у роботах, від яких залежить функціонування укриття, зокрема, вентиляції, опаленні та обладнанні.

Обвинувальний акт скеровано до суду за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Херсонської обласної прокуратури. Керівнику компанії інкримінують замах на заволодіння майном, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та службове підроблення.

"Крім фінансових збитків, порушення під час робіт на об'єкті цивільного захисту могли поставити під загрозу життя і здоров'я людей, які розраховували б на це укриття під час обстрілів чи інших надзвичайних ситуацій", – наголошують слідчі.

Досудове розслідування здійснювали слідчі органів поліції Херсонської області, оперативний супровід - УСР в Херсонській області ДСР НП України та УСБУ в Херсонській області.

Раніше Херсонська обласна дитяча клінічна лікарня уклала договір на реконструкцію із компанією, cеред засновників якої — ТОВ "Автомагістраль-Захід", з яким заклад раніше розірвав угоду на ті самі роботи.

Раніше повідомлялося, що одразу два підряди на ремонт укриттів у Херсоні загальною вартістю 6,8 млн грн віддали підприємиці, яка зареєструвалась лише 18 днів тому. До того вона була кілька місяців зареєстрована як ФОП, але торгувала квітами та кормами для домашніх тварин.