Прокуратура розповіла про виявлені порушення у оборонці на 71 мільйон гривень

Упродовж минулого тижня спеціалізовані прокурори повідомили про підозру низці осіб, у результаті протиправних дій яких державі завдано збитків на 71 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Йдеться про кримінальні правопорушення, пов’язані із розтратою та привласненням бюджетних коштів, шахрайством із виділеними для потреб оборони коштами, службовою недбалістю.

Зокрема, у Миколаївській області начальник служби пального підозрюється у розкраданні та недбалості, через що армія втратила понад 25 млн грн.

У Дніпропетровській області військового посадовця звинувачують у тому, що допустив закупівлю військового майна за завищеними цінами, завдавши державі збитків на суму близько 4 млн. грн.

Волинська область – двоє військовослужбовців завдяки сфальсифікованому лікуванню незаконно отримали грошові виплати на суму понад 1,3 млн. грн.

У Сумській області командир мінометної батареї, вчинивши дезертирство, заволодів військовими транспортними засобами та майном на 31 млн грн.

На Полтавщині начальник технічно-експлуатаційної частини авіаційної техніки, який, зловживаючи посадою, організував незаконні нарахування грошового забезпечення підлеглим на понад 1 млн грн.

"Боротьба з розкраданням оборонних коштів і військового майна – це не лише справа закону, а й захист життя військовослужбовців та зміцнення обороноздатності держави", – підкреслили у Офісі генпрокурора.

Нагадаємо:

Правоохоронці вручили підозру посадовцю квартирно-експлуатаційного управління, причетному до масштабних махінацій під час закупівлі ліжок для військових частин.

Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України завершили досудове розслідування щодо посадовців однієї з військових частин Київської області та трьох приватних підприємців, які організували постачання неякісних аптечок для ЗСУ. Справу скерували до суду.

У серпні 2024 року підозри за фактом постачання неякісних військових аптечок на майже 60 млн отримали десять людей.

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією та СБУ затримали та повідомили про підозру групі військовослужбовців, які розкрадали та збували пальне військової частини на Київщині.