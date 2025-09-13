НАЗК виявив, що інспектор з енергонагляду не задекларував 3,1 мільйони гривень

Національна поліція завершила досудове розслідування і скерувало до суду обвинувальний акт стосовно державного інспектора з енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду у м. Києві Державної інспекції енергетичного нагляду України.

Про це повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції.

Як зазначає агентство, розслідування, яке провело Слідче управління Головного управління Нацполіції у м. Києві, було проведене у тому числі за матеріалами повної перевірки декларації за 2021 рік, яку здійснило НАЗК.

Посадовцю інкримінується умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей на понад 3,1 млн грн, говориться у повідомленні.

За результатами повної перевірки НАЗК встановило, що декларант "приховав" у декларації відомості про три будинки загальною вартістю понад 2,9 млн грн у місті Гайдусобосло (Угорщина) – одному з найвідоміших бальнеологічних курортів країни та земельну ділянку у Київській області площею 891 кв. м вартістю 226 тис. грн, що належить посадовцю на праві спільної часткової власності.

Так, будинок площею 623 кв. м, що належить посадовцю на праві спільної часткової власності (50/100 частки). Інший будинок площею 351 кв. м, що також перебуває у його спільній частковій власності (50/100 частки). Ще один площею 219 кв. м належить посадовцю на праві приватної власності.

Нагадаємо:

Національне агентство з питань запобігання корупції у серпні завершило 96 повних перевірок декларацій, відібраних за ризик-орієнтованим підходом, порушення виявили у кожній з перевірених декларації.

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на дві земельні ділянки та два житлових будинки на території Київської області. Аналіз доходів та видатків посадовця встановив, що він не міг придбати ці активи за рахунок законних джерел.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів на понад 7 млн грн, які належать родині колишнього голови Дарницької районної державної адміністрації м. Києва.

Раніше повідомлялося, що НАЗК виявило недостовірні відомості на понад 3,1 млн грн у декларації ексначальника регіонального сервісного центру МВС.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році посадовці зареєстрували у своїх деклараціях на 49% більше криптовалюти, аніж роком раніше.