Новини 9 січня: відновлення реєстрів, складна історія з видобуванням солі на Закарпатті

Про що говорили сьогодні?

Про реєстри: Міністерство юстиції з 9 січня відновлює роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після російської кібератаки, яка сталася 19 грудня.

Про сіль: Корпоративний конфлікт між співвласниками "Вест Салт Груп", яка володіє ліцензією на розробку Тереблянського родовища в Закарпатській області, досі не дозволяє поновити видобуток солі.

Про Microsoft: Освітні заклади України, державні агенції та центральні й регіональні органи влади безоплатно користуватимуться хмарними продуктами Microsoft до кінця 2025 року.

Про Укрпошту: Поштовий оператор "Укрпошта" оголосила про початок стратегічного партнерства з китайським маркетплейсом Temu.

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