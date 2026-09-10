Нафтовидобуток ОПЕК скоротився в серпні попри збільшення квот – ЗМІ

Видобуток нафти членів Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) у серпні скоротився через експортні труднощі Саудівської Аравії та блокаду іранських портів.

Про це пише Reuters із посиланням на власне дослідження.

До ОПЕК (Організації країн-експортерів нафти) входять країни Перської затоки (в тому числі Іран), Венесуела та декілька африканських країн-експортерів нафти.

Видобуток скоротився на 640 тис. барелів на добу порівняно з липнем. Серпневий показник становив 19,71 млн барелів на добу.

Найбільше скоротився видобуток Ірану, порти якого заблоковані Сполученими Штатами у відповідь на блокування країною Ормузької протоки.

Також постраждав видобуток Саудівської Аравії, експорту нафти з якої перешкоджають єменські хусити, атакуючи судна в Червоному морі та Баб-ель-Мандебській протоці.

Дослідження агентства базувалося на даних LSEG, інформації Kpler, повідомленнях від джерел у нафтових компаніях та ОПЕК, а також ринкових експертів.

Нагадаємо:

ОПЕК+ підвищила цільові рівні видобутку в серпні.

У липні та в попередні місяці нафтовидобуток ОПЕК зростав. Зокрема в липні країни Перської затоки відновили постачання, які були припинені через війну з Іраном та фактичне закриття Ормузької протоки.

Єменські хусити отримали контроль над портовим містом Мока, тим самим посиливши свій вплив над протокою Баб-ель-Мандеб – одним із найважливіших морських шляхів у світі.