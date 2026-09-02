У США заявили, що підвищать нафтовидобуток Венесуели вдвічі

Угоди, які нафтові компанії із США та інших країн підпишуть в Каракасі цього тижня, призведуть до більш ніж двократного збільшення видобутку нафти з Венесуели впродовж найближчих кількох років.

Про це повідомив міністр енергетики США Кріс Райт, передає Reuters.

"Інвестиції в ці угоди значно збільшать обсяги видобутку нафти, що сприятиме зниженню цін на неї, але найбільшою перешкодою для цін на бензин і дизель наразі є переробні потужності", – заявив він.

Це другий візит Райта з часу, коли американські війська викрали диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро в січні.

Видобуток нафти у Венесуелі досягнув піку в понад 3 млн барелів на добу наприкінці 1990-х років, але після цього різко впав через брак інвестицій, неефективне управління та санкції США.

Останніми місяцями він становив приблизно 1,1–1,2 млн мільйона барелів на добу, зрісши після затримання Мадуро.

Угоди планують підписати американський нафтовий гігант Chevron, італійська Eni, індійська ONGC, колумбійська GeoPark та американська GE Vernova.

Нагадаємо:

29 серпня президент США Дональд Трамп заявив про укладення "найбільшої в історії" нафтової угоди з Венесуелою, яка надає Сполученим Штатам контроль над понад 60 мільярдами барелів її підтверджених запасів нафти.

Американська North American Blue Energy Partners (NABEP) отримає контроль над низкою нафтових родовищ Венесуели, які раніше експлуатували п'ять китайських компаній та одна російська.