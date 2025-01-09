Новости 9 января: восстановление реестров, сложная история с добычей соли на Закарпатье

О чем говорили сегодня?

О реестрах: Министерство юстиции с 9 января восстанавливает работу Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований (ЕГР) после российской кибератаки, которая произошла 19 декабря.

О соли: Корпоративный конфликт между совладельцами "Вест Салт Групп", которая владеет лицензией на разработку Тереблянского месторождения в Закарпатской области, до сих пор не позволяет возобновить добычу соли.

О Microsoft: Образовательные учреждения Украины, государственные агентства и центральные и региональные органы власти бесплатно будут пользоваться облачными продуктами Microsoft до конца 2025 года.

О Укрпочте: Почтовый оператор "Укрпочта" объявила о начале стратегического партнерства с китайским маркетплейсом Temu.

Эксклюзивы ЭП:

Кризис, зато стабильно. Чем живет украинская ІТ-отрасль на третий год большой войны?

Из привлекательной отрасли для трудоустройства сфера информационных технологий в Украине превратилась в стагнирующую. Насколько она упала?

Дописался. Почему проект финансиста Эрика Наймана признали "скамом"?

Регулятор фондового рынка внес проект Hug's Эрика Наймана в перечень мошеннических. При чем здесь посты финансиста в Facebook?