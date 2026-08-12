Мін'юст підрахував активи, конфісковані у підсанкційних осіб

З 2022 року Мін'юст подав до Вищого антикорупційного суду 83 позови про стягнення активів підсанкційних осіб у дохід держави, законної сили набрали 79 судових рішень.

Про це інформує Міністерство юстиції України.

"Уже набрали законної сили 79 судових рішень, завдяки яким державі передано активи 96 підсанкційних осіб", – говориться у повідомленні.

Йдеться, зокрема, про корпоративні права у 135 товариствах, 345 об'єктів нерухомого майна, 356 транспортних засобів, 7 повітряних та 4 морських судна, а також про права вимоги на суму понад 2,5 млрд грн.

Серед найбільш значущих активів — резиденція "Межигір'я" (ТОВ "Танталіт"), ТРЦ Ocean Plaza (ТОВ "ІС "Либідь"), ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", ТОВ "АЕРОК", ПраТ "Вінницяпобутхім", ТОВ "Мотордеталь-Конотоп", ТОВ "АМСТЕЛ-СКІ", ТОВ "Калушський трубний завод".

Також міністерство називає ТД "Євротрубпласт", ТОВ "Татнєфть-АЗС-Україна", ТОВ "Харків-Капітал", ТОВ "Полтава-Капітал", АТ "Насосенергомаш", АТ "Сумське НВО", АТ "Кіровоградське рудоуправління" (52,7%), АТ "Крюківський вагонобудівний завод (25%).

Крім того, стягнуто понад 732 млн грн, 17,4 млн доларів США та 869 тисяч євро, а також майнові права, торговельні марки, залізничні вагони, корисні копалини тощо. Зокрема, це два пасажирські літаки АН-148-100Е і такі корисні копалини, як калій, боксити, залізна руда.

Після набрання судовим рішенням законної сили держава в особі Фонду державного майна України стає власником стягнутого активу та забезпечує їх підготовку до продажу шляхом проведення відкритих аукціонів в системі Прозорро.Продажі.

Станом на серпень 2026 року, за даними ФДМУ, надходження від їх продажу перевищили 2,7 млрд грн, з яких майже 90 млн грн – у 2026 році. Усі кошти спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Нагадаємо:

Фонд державного майна опублікував план підготовки приватизації, який передбачає продаж цього року семи пріоритетних активів та корисних копалин, стягнутих з підсанкційних осіб.

Упродовж 2025 року від реалізації санкційних активів спрямовано 4,51 млрд грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.