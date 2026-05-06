У Мін'юсті почали процес конфіскації активів експрем'єр-міністра Азарова та його сина

Міністерство юстиції 6 травня подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції до колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова та його сина Олексія Азарова.

Про це повідомили в Мін'юсті.

Мова йде про стягнення в дохід держави належних їм активів, зокрема, об'єктів нерухомості та земельних ділянок в Києві та Київській області, грошових коштів, корпоративних прав, книг, ікон, ювелірних виробів, які мають матеріальну та історико-культурну цінність.

Микола Азаров - колишній прем'єр-міністр України за часів президентства Віктора Януковича (з березня 2010 року по січень 2014 року).

Після Революції гідності він залишив територію України. Перебуваючи у Росії, Азаров публічно заперечував легітимність нової української влади та інформаційно підтримував дії РФ, спрямовані на анексію Автономної Республіки Крим.

Олексій Азаров, колишній народний депутат України від "Партії регіонів", залишив територію України після того, як його батько подав у відставку з посади прем'єр-міністра України в січні 2014 року.

У Росії Олексій Азаров має розгалужену мережу бізнесу.

У 2023 році Україна ввела проти Миколи Азарова санкції, а у грудні 2025 його заочно засудили до 15 років.