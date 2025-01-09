"Укрпошта" оголосила про партнерство з китайським маркетплейсом Temu

Поштовий оператор "Укрпошта" оголосила про початок стратегічного партнерства з китайським маркетплейсом Temu.

Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Оператор ухвалив це рішення після пілотного проєкту, впродовж якого "Укрпошта" доставила більш як 1,5 млн посилок із Temu в піковий період, понад 80% відправлень з яких за 3 дні й менше після розмитнення.

Відтак протягом 1 кварталу 2025 року "Укрпошта" планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та планує доставляти більш як 90% посилок за 1–2 дні з моменту перетину кордону України.

Смілянський зазначив, що "Укрпошта" доставляє понад 60% посилок з Китаю в Україні.

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Нагадаємо:

Мексиканський податковий орган SAT оприлюднив нові тарифи, які, за його словами, посилять контроль за товарами з Азії, що може вплинути на популярні інтернет-магазини, такі як Shein і Temu.