"Укрпошта" оголосила про партнерство з китайським маркетплейсом Temu
Поштовий оператор "Укрпошта" оголосила про початок стратегічного партнерства з китайським маркетплейсом Temu.
Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
Оператор ухвалив це рішення після пілотного проєкту, впродовж якого "Укрпошта" доставила більш як 1,5 млн посилок із Temu в піковий період, понад 80% відправлень з яких за 3 дні й менше після розмитнення.
Відтак протягом 1 кварталу 2025 року "Укрпошта" планує відкрити новий автоматизований центр оброблення міжнародних посилок та планує доставляти більш як 90% посилок за 1–2 дні з моменту перетину кордону України.
Смілянський зазначив, що "Укрпошта" доставляє понад 60% посилок з Китаю в Україні.
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Нагадаємо:
Мексиканський податковий орган SAT оприлюднив нові тарифи, які, за його словами, посилять контроль за товарами з Азії, що може вплинути на популярні інтернет-магазини, такі як Shein і Temu.