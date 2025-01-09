Мін'юст відновлює роботу одного з основних держреєстрів після кібератаки

Міністерство юстиції з 9 січня відновлює роботу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) після російської кібератаки, яка сталася 19 грудня.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Це дозволяє відновити електронну взаємодію з державними органами – Державною податковою службою, Державною службою статистики України, Пенсійним фондом України, Міністерством цифрової трансформації та іншими відомствами, які використовують дані ЄДР у своїй діяльності.

Крім того, відновлюється робота низки онлайн-послуг за допомогою "Дії".

Зокрема, на порталі ЄДР запрацює безкоштовний пошук інформації в реєстрі, формування витягів, отримання результатів адміністративних послуг за кодом доступу, доступ державних органів до відомостей реєстру через ідентифікатори доступу.

Нагадаємо:

19 грудня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що РФ здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін'юсту. Іхню роботу тимчасово зупинено.

19 грудня представники влади запевняли, що реєстри будуть відновлені за два тижні.

30 грудня Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки РФ.

4 січня У системі державних реєстрів Мін'юсту запрацював ДРАЦС: відновлено можливість реєструвати шлюби, народження та інші акти цивільного стану.

Міністерству юстиції в середу, 8 січня, вдалося відновити роботу свого вебсайту після кібератаки РФ.