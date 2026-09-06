ОПЕК+ відмовилася підіймати обсяги нафтовидобутку вперше з березня

На засіданні в неділю ОПЕК+ має намір залишити свою політику щодо видобутку нафти на жовтень без змін.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, обізнані з ходом обговорень.

До ОПЕК (Організації країн-експортерів нафти) входять країни Перської затоки (в тому числі Іран), Венесуела та декілька африканських країн-експортерів нафти. ОПЕК+ – розширений формат, який додає до цього переліку Росію, Казахстан, Бразилію, Мексику, Судан та інших експортерів нафти по всьому світу. Усього організація налічує 21 країну.

У серпні ОПЕК+ домовилася про збільшення видобутку у вересні, завершивши поетапне скасування скорочення виробництва на 1,65 млн барелів на добу, про яке було домовлено ще у 2023 році.

Попри узгоджене збільшення видобутку, організація все ще видобуває нафту значно менше, ніж передбачено цільовими показниками, через війну на Близькому Сході.

Крім того, група досі застосовує ще один рівень скорочень видобутку, який поширюється на більшість її членів до кінця 2026 року.

Перш ніж ОПЕК+ вирішить, як скасувати обмеження та знову збільшити видобуток, їй потрібно переглянути нафтовидобувні потужності членів, щоб встановити базові рівні видобутку на 2027 рік, які стануть основою для квот.

Ця дискусія, ймовірно, відбудеться пізніше у 2026 році, і тому організація швидше за все призупинить збільшення видобутку в четвертому кварталі, повідомили агентству джерела.

Оновлено о 16:25. ОПЕК+ вирішила залишити квоти на видобуток у жовтні без змін.

Нагадаємо:

ОПЕК+ підіймала квоти на нафтовидобуток своїх членів щомісяця, починаючи з березня 2026 року.