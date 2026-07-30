Половина справ про банкрутство в Україні стосується фізосіб – Мін’юст

Інститут неплатоспроможності дедалі активніше використовується не лише бізнесом, а й громадянами, що дозволяє боржникам і кредиторам домовитися позасудовими способами.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

"Інститут неплатоспроможності (банкрутства) в Україні продовжує розвиватися та дедалі активніше використовується не лише бізнесом, а й громадянами", – говориться у повідомленні.

Станом на 1 липня 2026 року в господарських судах перебуває 6 107 справ про банкрутство, з яких 2 744 (45%) стосуються фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а 3 363 (55%) — юридичних осіб.

За цей період господарські суди відкрили 1250 нових проваджень про банкрутство та закрили 767 справ.

Найбільша частка боржників — 76% перебуває у процедурі ліквідації. Ще 19% проходять процедуру розпорядження майном, а 5% — процедуру санації.

"Водночас Україна продовжує розвивати інститут превентивної реструктуризації. Наразі 9 підприємств перебувають у цій процедурі, а ще 6 вже мають затверджені плани реструктуризації", – зазначає Мін'юст.

Цей механізм запроваджений відповідно до європейських стандартів та Директиви ЄС 2019/1023. Він передбачає досягнення домовленостей між боржником і кредиторами переважно позасудовими способами, що дозволяє зберегти бізнес та уникнути банкрутства, пояснили у відомстві.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що власники стали менше закривати бізнес самостійно, що пов'язують з підвищенням відповідальності власників та менеджерів щодо наявності боргів і кредиторів.