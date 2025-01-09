"Складна історія": Голова ОВА про видобування солі на Закарпатті

Корпоративний конфлікт між співвласниками "Вест Салт Груп", яка володіє ліцензією на розробку Тереблянського родовища в Закарпатській області, досі не дозволяє поновити видобуток солі.

Про це розповів голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький в інтерв'ю Укрінформу.

"Ця сіль справді би закрила потреби держави, її там багато і вона хороша. Тобто із сіллю в Тереблі дійсно немає жодних проблем. Є проблеми із власниками, які пересварилися, поблокували роботу один одного і зараз застрягли в судах", - повідомив Білецький.

Як зазначив начальник ОВА, це прикра історія, в якій держава, яка через повномасштабне вторгнення Росії залишилася без власного солевидобутку, опинилася в заручниках приватного бізнесу.

"Ця історія поставила в залежність всю державу – тому що своєї солі у нас так і нема, ми далі возимо її з Єгипту чи інших країн за 2 тисячі кілометрів. Ми не маємо нових робочих місць та податків, не маємо розвитку. А могли б", - акцентував Білецький.

Він також додав, що ОВА не може впливати на розвиток подій, бо йдеться про корпоративні права власників родовища.

"Звісно, ми намагаємося їх якось примирити, щоб розблокувати роботу. Але там складна історія. Мусимо розуміти, що історія зайшла в іншу площину – судову. Але питання порушувати треба, тому що суспільний інтерес не повинен страждати через непорозуміння кількох людей", - зазначив Білецький.

Як повідомлялося, у серпні 2023 року у Закарпатській області добули першу сіль у межах розробки Тереблянського соляного родовища, що на Тячівщині. За попередніми підрахунками, обсяги видобутку можуть сягати 45 т на добу з опцією збільшення до 200 т в разі розширення виробничих потужностей.

Як пише LIGA.net, навесні 2024 року компанія "Катіон Інвест" зупинила видобуток солі на Тереблянському родовищі через корпоративний конфлікт між співвласниками.

ТОВ "Катіон Інвест" з 2017 року володіє спецдозволом на видобування солі на Тереблянському родовищі. Компанія належить двом інвестиційним фондам – Ехо (бенефіціар – Валентин Кондратьєв) та Юкон (бенефіціарка – Оксана Омельяненко). Омельяненко – бізнес-партнерка бізнесмена Юрія Косюка, їй належать частки в таких компаніях бізнесмена, як ТОВ "МХП-Агрокряж", ТОВ "МХП-Агро-С".

Нагадаємо:

Запаси кам'яної солі в Тереблянському родовищі сягають 15,5 млн тонн.

ДП "Артемсіль" - найбільше в Європі підприємство з солевидобутку - через бойові дії зупинило роботу в квітні. Запас готової продукції вивезли ще у квітні.