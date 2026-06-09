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Новини 9 червня: податок на OLX та шостий за червень рекорд долара

Андрій Муравський — 9 червня, 21:00
Новини 9 червня: податок на OLX та шостий за червень рекорд долара
Getty Images

Про що сьогодні говорили

Про російські обстріли. Після масованої атаки росіян на Харків, безпілотниками було пошкоджено цивільні підприємства, міська інфраструктура, бізнес-центр.

Про податок на OLX. Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ, таких як OLX.

Про рекордний курс долара. У середу, 10 червня, офіційний курс долара до гривні встановить шостий історичний рекорд в червні – 44,84 грн.

Про інфляцію. Інфляція на споживчому ринку України у травні 2026 року сповільнилася: становила 0,9% (проти 1,4% у квітні), а порівняно з травнем минулого року складає 8,2%.

Про хабарництво. Суддя ВАКС оголосив вирок адвокату, який у 2024 році намагався підкупити прокурорів САП за 200 тис. дол. аби передати кримінальне провадження його підзахисного іншому органу досудового розслідування.

Про паливну кризу. У Краснодарському краї Росії виник дефіцит пального на частині АЗС після українських ударів по енергетичній інфраструктурі та логістиці постачання в південні регіони РФ і окупований Крим.

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Новини 9 червня: податок на OLX та шостий за червень рекорд долара
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