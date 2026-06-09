Новини 9 червня: податок на OLX та шостий за червень рекорд долара

Про що сьогодні говорили

Про російські обстріли. Після масованої атаки росіян на Харків, безпілотниками було пошкоджено цивільні підприємства, міська інфраструктура, бізнес-центр.

Про податок на OLX. Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ, таких як OLX.

Про рекордний курс долара. У середу, 10 червня, офіційний курс долара до гривні встановить шостий історичний рекорд в червні – 44,84 грн.

Про інфляцію. Інфляція на споживчому ринку України у травні 2026 року сповільнилася: становила 0,9% (проти 1,4% у квітні), а порівняно з травнем минулого року складає 8,2%.

Про хабарництво. Суддя ВАКС оголосив вирок адвокату, який у 2024 році намагався підкупити прокурорів САП за 200 тис. дол. аби передати кримінальне провадження його підзахисного іншому органу досудового розслідування.

Про паливну кризу. У Краснодарському краї Росії виник дефіцит пального на частині АЗС після українських ударів по енергетичній інфраструктурі та логістиці постачання в південні регіони РФ і окупований Крим.

Ексклюзиви ЕП

Конкурс на голову Нацдепозитарію виграв той, хто його проводив

Ця історія стане предметом не одного обговорення на конференціях з корпоративного управління, а, можливо, навіть призведе до змін у підходах до його застосування. Один із ключових елементів інфраструктури фондового ринку – Національний депозитарій (НДУ) – очолить Андрій Супрун, який тривалий час керує профільним управлінням у Національному банку.

Полуниця після фронту: як ветеранський бізнес виріс у 56 разів

Хобі, яке почалося з кількох грядок під час служби, стало бізнесом, у якому один заморозок може коштувати сотень тисяч гривень.