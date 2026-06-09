Адвокат Кіпермана, що намагався підкупити прокурорів САП, сяде на 4 роки

Суддя ВАКС оголосив вирок адвокату одного зі столичних адвокатських об'єднань, який у 2024 році намагався підкупити прокурорів САП за 200 тис. доларів США, аби передати кримінальне провадження його підзахисного іншому органу досудового розслідування.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Суд визнав адвоката винуватим та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки 6 місяців. Також засудженого позбавлено права займатися адвокатською діяльністю строком на 3 роки.

За інформацією ЕП, йдеться про адвоката Олексія Носова. Він захищав Михайла Кіпермана у справі про викрадення електронерегії "Укренерго"

У 2024 році НАБУ та САП викрили схему заволодіння електроенергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів. Збитки становить понад 716 млн грн.

За даними слідства, у березні 2022 року ТОВ "Юнайтед Енерджі", на той час один з найбільших в Україні трейдерів, закупила у ПрАТ "НЕК "Укренерго" електричну енергію на суму понад 716 млн грн.

Попри наявну заборгованість компанії перед "Укренерго", керівник відповідного департаменту компанії не зупинив продаж.

При цьому гарантом оплати виступив один із комерційних банків, а рішення про видачу гарантії голова правління прийняла одноосібно і з порушенням процедури.

Надалі електроенергію продали реальним учасникам ринку, а отримані кошти вивели на рахунки закордонної компанії, підконтрольної організатору схеми, який також є бізнес-партнером учасника справи.

Організаторами схеми були: бізнесмен Михайла Кіперман (бізнес-партнер олігарха Ігоря Коломойського), колишній директор департаменту ПрАТ "НЕК "Укренерго" та голова правління "Банку Альянс" –, Дмитро Кондрашов та Юлія Фролова.

Нагадаємо:

11 січня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили схему заволодіння електроенергією НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів. Збитки становить понад 716 млн грн.