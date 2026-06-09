У Харкові росіяни били по бізнес-центру та цивільній інфраструктурі

Після масованої атаки росіян на Харків, безпілотниками було пошкоджено цивільні підприємства, міська інфраструктура, бізнес-центр.

Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов.

Було підтверджено 11 влучань БПЛА по місту, два дрони впали без детонації. Під ударом опинилися Шевченківський та Холодногірський райони міста.

Постраждали, зокрема, цивільні підприємства, магазини, автомобілі, міська інфраструктура, бізнес-центр, кафе, церква, десятки автомобілів. У багатьох будинках вибито вікна.

Відомо про 15 постраждалих, серед яких двоє дітей. На місцях усіх влучань працюють рятувальники.

Нагадаємо:

У ніч на 9 червня російські війська атакували Україну двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 166 безпілотниками різних типів. Сили оборони знешкодили 146 ворожих дронів.