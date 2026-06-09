Паливна криза Криму перекинулася на південь РФ

У Краснодарському краї Росії виник дефіцит пального на частині АЗС після українських ударів по енергетичній інфраструктурі та логістиці постачання в південні регіони РФ і окупований Крим.

Про це пише агентство Reuters з посиланням на місцеву владу.

На частині невеликих заправок на південному заході регіону бракує пального, але влада назває ситуацію контрольованою. За словами чиновників, на тлі проблем у сусідніх регіонах люди почали запасатися бензином, що спричинило ажіотажний попит.

У вівторок російські екстрені служби повідомили, що загасили пожежу на нафтобазі в Усть-Лабінську, яка спалахнула після атаки дрона в суботу.

Міненерго РФ визнало тимчасові труднощі з постачанням пального в кількох південних регіонах після посилення українських атак на енергетичні об'єкти.

В окупованому Криму пальне нормують із кінця травня. Минулого тижня обмеження посилили, продаж бензину за готівку та видачу нових талонів призупинили, а за раніше купленими талонами дозволили брати не більше 20 літрів "в одні руки".

Нагадаємо:

У Криму "на кілька днів" повністю обмежили продаж бензину, за раніше купленими талонами бензин буде, але на кожній АЗС посадовці контролюватимуть, чи не заправився хтось понаднормово.

Російська влада анексованого Криму тимчасово зупинила рух пасажирських поїздів на півострові через удар дрону по тепловозу.

Крим випав з числа десяти найпопулярніших туристичних напрямків Росії: на півострові поглиблюється паливна криза, яка призводить до скасування готельних бронювань.