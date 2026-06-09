Офіційний курс долара вшосте за червень встановив рекорд
Долар встановив шостий рекорд за червень
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У середу, 10 червня, офіційний курс долара до гривні встановить шостий історичний рекорд в червні - 44,84 грн.
Про це свідчать дані Національного банку (НБУ).
Курс євро збільшиться та становитиме 51,89 грн.
Офіційні курси на середу 10 червня встановлено на такому рівні:
- 1 долар США – 44,84 грн (44,51 грн станом на 9 червня);
- 1 євро – 51,89 грн (51,35 грн станом на 9 червня).
Нагадаємо:
Попередній історичний максимум долара був встановлений 9 червня – 44,51