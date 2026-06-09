Рада ухвалила закон про податок на OLX
Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування цифрових платформ, таких як OLX.
Про це стало відомо із засідання Верховної ради.
Йдеться про запровадження європейської системи, за якою онлайн-сервіси (маркетплейси, сервіси оренди, фрилансу тощо) автоматично передаватимуть податковій інформацію про доходи користувачів.
Податковими агентами виступатимуть самі платформи, тож звичайним користувачам не доведеться робити додаткових дій.
Закон є частиною зобов'язань України перед Міжнародним валютним фондом, а його ухвалення – умовою для отримання фінансування.
Почне діяти закон не раніше 1 січня 2027 року.
Під оподаткування не будуть підпадати доходи фізосіб від продажу товарів через платформи у розмірі до 2000 євро на рік.
Голосування за законопроєкт провалювали два рази – у грудні 2025 року та в березні 2026 року. Після цього законопроєкт доопрацювали.
6 квітня Комітет Верховної Ради з питань податків підтримав доопрацьовану версію законопроєкту. Вона мала такі зміни відносно його минулої версії:
- надання дозволу самозайнятим особам оподатковувати доходи від платформ на загальних підставах, як і для фізичних осіб;
- скасування необхідності відкриття спеціальних рахунків для продавців через платформи;
- скасування обов'язковості розкриття банківської таємниці щодо доходів продавців;
- скасування необхідності подання податкової декларації у разі перевищення ліміту з одночасною її заміною на виставлення податкового-повідомлення рішення Податкової служби.
Також у закон увійшли правки про послаблення фінмоніторингу топпосадовців (PEPів), подані головою податкового комітету Ради Данилом Гетманцевим.
Правки про передачу державного регулятора грального ринку PlayCity в підпорядкування Міністерства фінансів Рада не підтримала.
Нагадаємо:
8 квітня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ.